Acun’un parlattığı isimlerden Nursel Ergin güzelliğine güzellik kattı! Kızıl saçlarını gören hayran oluyor

Acun Ilıcalı’nın Var mısın Yok musun yarışmasına katılarak televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Nursel Ergin hem güzelliği ile hem de hayatı ile herkesin dikkatini çekti. Programdan sonra sunuculuk yapmaya başlayan Ergin’in yıldızı bir anda parladı. Saçlarını kızıla boyatan Ergin’in son halini görenler, “Güzelliğine güzellik katmış” yorumlarında bulunmadan edemedi.

SAÇLARINI KIZILA BOYAYAN NURSEL ERGİN’İN SON HALİ

Acun Ilıcalı’nın programından sonra yemek programları sunan Nursel Ergin ekranlara çok yakışan bir isim haline geldi. Renkli gözleri, sempatik gülüşü ile herkesin beğendiği bir isim olan Ergin, siyah uzun saçlarını kızıla boyayarak radikal bir karar aldı. Ergin’e kızıl saç o kadar yakıştı ki sosyal medyadaki takipçileri “güzelliğine güzellik katmış” demeden edemedi.

İşte Nursel Ergin’in son hali…

NURSEL ERGİN KİMİNLE EVLİ?

İş adamı Murat Akyer ile 2019 yılında evlenen Nursel Ergin'in bir kız çocuğu bulunmaktadır.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. 2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan ‘Var mısın Yok musun?’ adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

39 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show TV ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nursel Ergin sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşuyor. Instagram’da ürün tanıtımları yapan Ergin’in 500 bine yakın takipçisi bulunuyor. Yaptığı paylaşımlarla epey beğeni alan Ergin, evliliğinden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor.



