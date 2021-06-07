Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

Bu sene yaz dizileri arasında yerini alan ve Star TV'de yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Romantik komedi türünde olacak olan dizide başrolleri Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi konusu ne?

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve bir adada yaşanan romantik aşkı konu alan yaz dizisi Ada Masalı'nın çekim yeri merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ada Masalı dizisi İzmir'de çekiliyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldğı dizinin çekimleri İzmir'in Sığacık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan dizide İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Bülent Çolak, Rami Narin, Bedia Ener, Eylül Ersöz gibi başarılı ve genç isimler beraber rol alacak.