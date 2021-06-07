MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

07.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler gibi sorular, dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. Peki romantik komedi türünde olup 2021 yazında ekranlarda olacak olan Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler?

Bu sene yaz dizileri arasında yerini alan ve Star TV'de yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Romantik komedi türünde olacak olan dizide başrolleri Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi konusu ne?

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve bir adada yaşanan romantik aşkı konu alan yaz dizisi Ada Masalı'nın çekim yeri merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ada Masalı dizisi İzmir'de çekiliyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldğı dizinin çekimleri İzmir'in Sığacık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ada_MasalY_dizisinden_ilk_fotoYraf_Ada_MasalY_ne_zaman_baYlYyor

Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan dizide İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Bülent Çolak, Rami Narin, Bedia Ener, Eylül Ersöz gibi başarılı ve genç isimler beraber rol alacak.

ADA MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

ada-masali-15mayis1

Çekimleri yazlık bir adada yapılan Ada Masalı, tam anlamıyla bir yaz dizisi olacak. Alp Navruz'un Deniz karakterine hayat verdiği dizide, partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak. İzmir'de bulunan minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsünün ele alındığı dizi, babaannesi tarafından büyütülmüş olan bir kızın büyüyüp hayatının aşkını bulma hikayesini anlatacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Sevilen dizi Çukur neden final yapıyor?Sevilen dizi Çukur neden final yapıyor?
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.