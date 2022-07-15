HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 5 yaralı

Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 5 yaralı

15.07.2022 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Adana'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 5 yaralı

Adana'daki kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda meydana geldi. Mehmet Akif Öveç yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun'un kullandığı kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüler Öveç ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

adanada-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-2-olu-5-yarali_5967_dhaphoto4

Kazada her iki araçta yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

adanada-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-2-olu-5-yarali_5967_dhaphoto3

Sürücülerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

adanada-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-carpisti-2-olu-5-yarali_5967_dhaphoto2

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorKocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamalarıBakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları
Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.