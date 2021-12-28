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Adana'da korkunç olay! 450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı: Seni de vururum

28.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olayın adresi Adana. Dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen Yunus Emre Uyaner'in, eşini tabancayla başından vurduğu, kendisinin de intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi. Şahsın, kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor. Öte yandan olay sırasında kendisine engel olmaya çalışan babasına da ''seni de vururum'' dediği ortaya çıktı.

Adana'da korkunç olay! 450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı: Seni de vururum

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 09.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner’e (28) tabancayla ateş etti.

''SENİ DE VURURUM''

Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığılırken, eve gelen baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Uyaner babasına, “Seni de vururum” dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.
Baba Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAHREDEN OLAY SIRASINDA ÇOCUKLAR EVDEYDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. Çiftin, 2 ay önce ikiz bebek dünyaya getirdikleri ve olayın yaşandığı sırada 3 çocuklarının da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

450 BİN TL KAYBETTİ

Öte yandan, Yunus Emre Uyaner’in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner’in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner’in, olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı, eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner hayatını kaybetti, Yunus Emre Uyaner’in ise tedavisi devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kripto para
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