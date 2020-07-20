HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

Adana'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 00:54 | Son Güncelleme

Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Adana'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Halil Boy, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

DURUMU AĞIR

Boy'a 6 el ateş eden şüpheli, daha sonra motosiklete binip, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sol göğsünden yaralanan ağır şekilde Boy, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boy'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardıBuzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı
Sakarya'da patlama: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldiSakarya'da patlama: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

'Danla ile öpüşmemiz refleksti'

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Diğer Haberler
Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı

Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı

Ailesi için karton toplayan 21 yaşındaki genç, kalp krizine yenildi

Karton toplayan 21 yaşındaki genç, kalp krizine yenildi

19 Temmuz 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

19 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

Düzce'de iki katlı boş ev alev alev yandı

İki katlı boş ev alev alev yandı

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.