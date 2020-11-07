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Adana'da koronavirüs denetimi: Saat 22.00'den sonra açık olan eğlence mekanına baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 08:37 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapalı olması gerekirken açık olan eğlence mekanında bulunan 25 kişiye TCK'nın 195'inci Maddesi gereği para cezası kesildi.

Adana'da koronavirüs denetimi: Saat 22.00'den sonra açık olan eğlence mekanına baskın

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesinde 4 Kasım tarihi itibariyle bazı işletmelerin eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı. Ancak saat 03.00 sıralarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı. Mekana giren ekipler, kadınlı-erkekli 25 kişinin canlı müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti. Yasağa uymayan 25 kişiye, TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'Koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(DHA)


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