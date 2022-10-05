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  4. Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

05.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da öğrenci servisi kontrolden çıkıp ağaçlara çarparak devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öğrenciler hafif yaralanırken kısa süreli panik yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Adana Çukurova'da öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kontrolden çıkan servis aracının refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öğrenciler kazada hafif yaralanırken kısa süreli panik yaşandı.

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ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal mevkisindeki Karaisalı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan öğrenci midibüsü, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaçlara çarptı. Devrilen midibüsteki öğrenciler, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞADILAR

Kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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trafik kazası Adana
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