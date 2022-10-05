Adana'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Adana Çukurova'da öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kontrolden çıkan servis aracının refüjdeki ağaçlara çarparak devrilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öğrenciler kazada hafif yaralanırken kısa süreli panik yaşandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal mevkisindeki Karaisalı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan öğrenci midibüsü, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaçlara çarptı. Devrilen midibüsteki öğrenciler, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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