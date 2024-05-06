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Adana'daki çiftliği suç merkezine çevirmişler! Kalaşnikoflar, pompalı tüfekler ortalığa saçıldı; polis yüzüstü yere yatırıp yakaladı

06.05.2024 11:21
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Adana'da cezaevinden firar eden Sinan Ö., kuzeninin çalıştığı, Mehmet G.'nin çiftlik evine sığındı. Çok sayıda polis ekibi çiftliğe baskın yaptı, ortaya akılalmaz manzaralar çıktı. Giysi dolabının içinden adeta bir cephanelik çıktı. Polis ekiplerinin şüphelileri yere yüzüstü yatırıp gözaltına aldığı an dikkat çekti. Aralarında Kalaşnikof gibi tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda silah baskınla gözler önüne serildi.

Çeşitli suçlardan aranan iki kardeş ve kuzenleri, Adana'daki evi adeta suç çiftliğine çevirdi. Evdeki gardıropta Kalaşnikof piyade tüfeğinden ruhatsız tabancalara ve pompalı tüfeklere çok sayıda silah ile mühimmat çıktı. Cezaevinden firar edip çiftlikte yakalanan Sinan Ö., "Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum” dedi.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin Küçükçıldırım Mahallesi’ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı. Polis, çok sayıda ekiple çiftlik evine baskın yaptı. Operasyonda, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö. ile ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan O. B., A. Ö. ve M. A.’yı yüzüstü yere yatırıp gözaltına aldı.

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KALAŞNİKOF, TABANCA, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde arama yapan polis, giysi dolabına saklanan Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

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Polis merkezine götürülen şüphelilerden Sinan Ö. ifadesinde, “Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat’ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum” dedi.

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Çiftlik sahibi Mehmet G. ise “Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi” diye konuştu.

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Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O. B., M. A. ve A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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