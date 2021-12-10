Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar'ın paylaştığı Adanalı dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak, estetikle bambaşka birine dönüştü.
1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özbudak, Bilkent Üniversitesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 'Aloya' filmiyle adım atan Özbudak, yıllar sonra İşte Benim Stilim programnda ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz yıl sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine giren Özbudak, son haliyle hayrete düşürdü. İşte Tuğçe Özbudak'ın değişimi:
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