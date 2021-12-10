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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

10.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Özbudak'ın son haline, ''Sana ne olmuş böyle!'', ''Çok korkunçsun'' ve ''Eski halin çok daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar'ın paylaştığı Adanalı dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Dizide canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak, estetikle bambaşka birine dönüştü.

1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özbudak, Bilkent Üniversitesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 'Aloya' filmiyle adım atan Özbudak, yıllar sonra İşte Benim Stilim programnda ortaya çıkmıştı.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine giren Özbudak, son haliyle hayrete düşürdü. İşte Tuğçe Özbudak'ın değişimi:

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın değişimine yorum yağdı! ''Çok korkunçsun''


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