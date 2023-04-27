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Adaylığını açıklayan Joe Biden yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

27.04.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 yılının seçim rüzgarı şimdiden esmeye başladı. Yeniden aday olmaya karar verdiğini duyuran ABD Başkanı Joe Bide’in Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında elinde tuttuğu kağıtlar dikkatleri çekti. Biden’in kağıtlarında gazetecilerin isimleri, çalıştıkları kurum, sorulacak sorular ve cevapların yer alması tepkilere neden oldu.

Adaylığını açıklayan Joe Biden yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak tarihe geçen Joe Biden’in Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısındaki detaylar dünya basınında gündem yarattı. Beyaz Saray’da Güney Kore Devlet Başkanı Yeol’u ağırlayan ve daha sonrasında kameraların karşısına geçerek Kuzey Kore'den artan nükleer tehditleri tartışan ikilinin basın toplantısına Biden’in elinde tuttuğu notlar damga vurdu.

SORULAR VE CEVAPLARI YAZILIYDI

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Joe Biden’in elinde tuttuğu kağıtların fotoğraflarını çeken gazeteciler notlarda kendisine yöneltilecek sorunları, sorunların cevaplarını ve gazetecilerin isimleri ile çalıştıkları kurumların yer aldığını gördü. Aynı zamanda yerel basında kopya kağıdı olarak anılan kağıtların üzerinde gazetecilerin fotoğrafları ile isim ve soy isimlerinin okunuşunun da yazılı olduğu fark edildi.

ÜLKEDE TEPKİ TEPKİ ÇEKTİ

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Geçtiğimiz Haziran ayından Joe Biden’ın elinde benzer bir şekilde talimatların yazılı olduğu kağıtlar ilgi çekmişti. Geçen yılki basın toplantısındaki notlarda “Siz Roosevelt Odası'na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra siz size ayrılan yere oturacaksınız" yazıyordu. Biden’ın elindeki kağıtlar bir kez daha akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik tartışmaların fitilini ateşledi.

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Amerika Joe Biden gazete

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