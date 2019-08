Addams Ailesi’nden Türkçe dublajlı fragman

Addams Ailesi’nin başkahramanlarını Oscar ödüllü Charlize Theron ile başarılı aktör Oscar Isaac'in seslendirdiği yıldız kadrolu animasyon filmi "Addams Ailesi"den (The Addams Family) yeni bir fragman paylaşıldı. Bir kez daha beyaz perdeye aktarılan The Addams Family'nin eğlenceli olduğu kadar korkutucu olan dünyasına fragmanla birlikte adım atıyoruz.

Conrad Vernon ve Greg Tiernan yönetmenliğindeki animasyon türündeki The Addams Family uyarlama filminin konusu ise şöyle: Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları da oldukça şahsına münhasır bireylerdir. Uzun örgüleri ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgın macası Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeleri seven torunlarına tapar. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken, Margaux Needler ortaya çıkar. Margaux Needler sevilen bir reality-show programının kraliçesidir ve banliyö tipi pastel mükemmelliğe kendini adamıştır. Bu iki farklı cephenin karşılaşması nasıl sonuçlanacaktır?...