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Adele hızlı çıktı! İşte yeni sevgilisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Eşinden geçtiğimiz ay boşanan Adele, hızlı çıktı. Adele’in aşk orucu sadece 1 ay sürdü…

Adele hızlı çıktı! İşte yeni sevgilisi

Simon Konecki’den geçtiğimiz ay boşanan Adele, rap şarkıcısı Skepta ile birliktelik yaşamaya başladı.

31 yaşındaki İngiliz şarkıcının iki hafta önce, rapçinin Londra’daki Crystal Maze adlı mekanda düzenlenen 37’inci doğum günü partisine katıldığı belirtildi.

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Adele - Simon Konecki

Çifte yakın kaynaklar, ikilinin özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ettiğini ve çocuklarını öncelikleri olarak gördüğünü, ayrıca ‘harika bir çift’ olabileceklerini belirtti.

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Skepta

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 46 yaşındaki Simon Konecki ile yollarını geçtiğimiz ay ayırmış ve oğlunun velayetini almıştı. 2011’de birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra oğulları dünyaya gelen eski çift, 2018’de evlenmişti. Öte yandan Skepta daha önce süper model Naomi Campbell ile birliktelik yaşamıştı.

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