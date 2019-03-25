Adet söktürücü doğal yöntemler: Çaylar, bitkiler, hareketler

Adet, sağlıklı hormon seviyelerine sahip bir kadının, doğurganlık dönemi boyunca her ay düzenli olarak tecrübe ettiği bir biyolojik olaydır. Düzenli olarak yaklaşık 28 günlük aralıklarla yaşanan adet döngüsünün bu periyodu; stres, hormon değişiklikleri, aşırı kilo, duygudurum bozuklukları ve çeşitli çevresel etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Adet döngüsünde yaşanan düzensizliğe bağlı olarak şişkinlik, asabiyet, huzursuzluk gibi şikayetler meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için ise östrojen hormonunun uyarılmasını sağlayan adet söktürücü doğal yöntemlerden faydalanmak mümkündür. ADET SÖKTÜRÜCÜ ÇAYLAR NELERDİR? 1. Biberiye çayı

Biberiye, adet söktürücü özelliğinin yanı sıra regl ağrısını azaltan ve rahimde oluşan kistlerin yok edilmesini sağlayan bir bitkidir. 1 fincan kaynar suya 1 çay kaşığı biberiye ekleyip 10 dakika demleyin.

İsterseniz çaya limon da ekleyebilirsiniz.

Adet döngünüze göre adet görmeye başlayacağınız günden birkaç gün önce biberiye çayı tüketerek adetin tam gününde başlamasını sağlayabilirsiniz. 2. Civanperçemi çayı

Pek çok ilacın etken maddesi olan civanperçemi, rahim içinin temizlenmesini sağlar, kist oluşumunu önler, rahim ağzı yaralarının tedavisine yardımcı olur. 1 bardak kaynar suya bir tutam civanperçemi koyup 10 dakika bekletin.

Acı tadı sebebiyle tüketmekte güçlük çekerseniz içerisine bal ekleyebilirsiniz. 3. Adaçayı

Adaçayı, östrojen hormonu içerir ve bu sayede zamanında adet görülmesine yardımcı olur. Oldukça etkili bir adet söktürücü olarak tanımlanan adaçayı aynı zamanda rahimde miyom ve kist oluşmasını engeller.

1 fincan kaynar suya bir tutam adaçayı ekleyip 10 dakika demleyin.

Adet dönemi yaklaşırken veya adet dönemi boyunca tüketebilirsiniz. 4. Zencefil çayı

Zencefil çayı, rahmin içini temizler ve bölgede iltihap ile kist oluşumunu önler. Ayrıca rahim ve yumurtalık kanserini de tedavi edici özelliktedir. Bal ile karıştırılarak toz formunda tüketilebileceği gibi çayı da demlenebilir. Kabuğunu soyduğunuz taze zencefili 1 fincan sıcak suya ekleyin. 10 dakika boyunca demleyin.

Tadı acı olabilir. Tüketmekte zorlanırsanız içerisine bal ekleyebilirsiniz. 5. Kantaron çayı

Adet sancılarını hafifletip rahimde kist oluşmasını engelleyen kantaron çayı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde de kullanılır. 1 fincan sıcak suya 1 tutam sarı kantaron ekleyip 10 dakika demleyin.

Kantaron çayını her gün içmek adet döngüsünün düzenlenmesi için oldukça yararlıdır. 6. Kekik çayı

Kekik çayı rahimdeki iltihaplanmayı önler ve rahim içindeki hastalıkları tedavi eder. Yemeklere eklenerek veya çayı demlenerek tüketilebilir. 1 fincan sıcak suya 1 tutam kekik ekleyip 10 dakika demleyin.

Kekik çayını adet dönemi yaklaşırken günde 3 defa tüketin. ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR? 1. Dereotu

Adet söktüren ve zorlu geçen adet dönemindeki ağrıyı azaltan dereotu sayesinde rahim kaslarındaki spazmın önüne geçmek mümkündür. Çiğ olarak salatalara eklendiğinde daha yararlı olan dereotunun tohumundan demlenen çay da adet söktürücü olarak etkilidir. 10 gram dereotu tohumunu havanda dövün ve 1 fincan sıcak suda 10 dakika demleyin.

Ayrıca 1 demet dereotunu 1 litre kaynar suda haşlayıp günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere tüketebilirsiniz. 3. Alıç

Alıç, rahmi uyarıcı etkiye sahip bir adet söktürücüdür. Adet dönemi yaklaşırken bol miktarda alıç tüketmek adetin düzenli aralıklarla görülmesine katkı sağlar. Bir miktar alıç bitkisini kaynar suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletin.

Adet döneminden 10 gün önce aç karnına günde 3 defa tüketebilirsiniz. 4. Maydanoz

Antioksidan içeriği sayesinde, tüketildiğinde vücudu arındırarak kan sulandırıcı bir etki gösteren maydanoz bu özelliği dolayısıyla adet söktürücü yiyecekler arasında yer alır. İçeriğindeki etken maddeler sayesinde serviks bölgesi ve rahmi uyarıcı etkiye sahiptir.

1 demet maydanozu 5 su bardağı kaynar suda haşlayın.

Bu şekilde 30 dakika bekletip süzün ve gün boyu aralıklarla tüketin. 5. Soğan

Soğan, hem adet gecikmesini önler hem de yumurtalık kistlerini yok etmeye yardımcı olur. 15 gün boyunca düzenli olarak günde 2 defa soğan suyu tüketilmesi ile birlikte adet döngüsünü düzene sokmak mümkündür. 1 tane orta boy soğanı 4 parçaya bölün ve 2 bardak su ile haşlayın.

Bu şekilde 10 dakika bekledikten sonra süzün

Elde ettiğiniz soğan suyunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketin. ADET SÖKTÜRÜCÜ HAREKETLER NELERDİR? Adet döngüsünde yaşanan düzensizliklerin önüne geçebilmek için yapılacak olan hareketler sayesinde adetin gecikmesi önlenebilir ve adet döneminin sancısız, daha rahat geçmesi sağlanabilir. Adet döngüsünü düzenleyen hareketler daha çok vücudun alt kısmı üzerinde yoğunlaşır. Günde 10-15 defa yapılan egzersizler, karın kasları ile pelvik bölgedeki kasların çalışmasını ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayrıca egzersiz yaparken değişim gösteren hormon seviyeleri de adet dönemindeki ağrıların azalmasına, daha rahat hissetmeye yardımcı olur. 1. Squat Squat ile alt vücut çalıştırılarak adet döngüsü düzenlenir. l Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.

l Kalçanız diz hizasının altına inene kadar oturup kalkın. Oturma hareketi esnasında birkaç saniye bekledikten sonra ayağa kalkmanız gerekir.