Adet söktürücü doğal yöntemler: Çaylar, bitkiler, hareketler

Adet, sağlıklı hormon seviyelerine sahip bir kadının, doğurganlık dönemi boyunca her ay düzenli olarak tecrübe ettiği bir biyolojik olaydır. Düzenli olarak yaklaşık 28 günlük aralıklarla yaşanan adet döngüsünün bu periyodu; stres, hormon değişiklikleri, aşırı kilo, duygudurum bozuklukları ve çeşitli çevresel etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Adet döngüsünde yaşanan düzensizliğe bağlı olarak şişkinlik, asabiyet, huzursuzluk gibi şikayetler meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için ise östrojen hormonunun uyarılmasını sağlayan adet söktürücü doğal yöntemlerden faydalanmak mümkündür.
1. Biberiye çayı
Biberiye, adet söktürücü özelliğinin yanı sıra regl ağrısını azaltan ve rahimde oluşan kistlerin yok edilmesini sağlayan bir bitkidir.
2. Civanperçemi çayı
Pek çok ilacın etken maddesi olan civanperçemi, rahim içinin temizlenmesini sağlar, kist oluşumunu önler, rahim ağzı yaralarının tedavisine yardımcı olur.
3. Adaçayı
Adaçayı, östrojen hormonu içerir ve bu sayede zamanında adet görülmesine yardımcı olur. Oldukça etkili bir adet söktürücü olarak tanımlanan adaçayı aynı zamanda rahimde miyom ve kist oluşmasını engeller.
4. Zencefil çayı
Zencefil çayı, rahmin içini temizler ve bölgede iltihap ile kist oluşumunu önler. Ayrıca rahim ve yumurtalık kanserini de tedavi edici özelliktedir. Bal ile karıştırılarak toz formunda tüketilebileceği gibi çayı da demlenebilir.
5. Kantaron çayı
Adet sancılarını hafifletip rahimde kist oluşmasını engelleyen kantaron çayı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde de kullanılır.
6. Kekik çayı
Kekik çayı rahimdeki iltihaplanmayı önler ve rahim içindeki hastalıkları tedavi eder. Yemeklere eklenerek veya çayı demlenerek tüketilebilir.
1. Dereotu
Adet söktüren ve zorlu geçen adet dönemindeki ağrıyı azaltan dereotu sayesinde rahim kaslarındaki spazmın önüne geçmek mümkündür. Çiğ olarak salatalara eklendiğinde daha yararlı olan dereotunun tohumundan demlenen çay da adet söktürücü olarak etkilidir.
3. Alıç
Alıç, rahmi uyarıcı etkiye sahip bir adet söktürücüdür. Adet dönemi yaklaşırken bol miktarda alıç tüketmek adetin düzenli aralıklarla görülmesine katkı sağlar.
4. Maydanoz
Antioksidan içeriği sayesinde, tüketildiğinde vücudu arındırarak kan sulandırıcı bir etki gösteren maydanoz bu özelliği dolayısıyla adet söktürücü yiyecekler arasında yer alır. İçeriğindeki etken maddeler sayesinde serviks bölgesi ve rahmi uyarıcı etkiye sahiptir.
5. Soğan
Soğan, hem adet gecikmesini önler hem de yumurtalık kistlerini yok etmeye yardımcı olur. 15 gün boyunca düzenli olarak günde 2 defa soğan suyu tüketilmesi ile birlikte adet döngüsünü düzene sokmak mümkündür.
Adet döngüsünde yaşanan düzensizliklerin önüne geçebilmek için yapılacak olan hareketler sayesinde adetin gecikmesi önlenebilir ve adet döneminin sancısız, daha rahat geçmesi sağlanabilir. Adet döngüsünü düzenleyen hareketler daha çok vücudun alt kısmı üzerinde yoğunlaşır. Günde 10-15 defa yapılan egzersizler, karın kasları ile pelvik bölgedeki kasların çalışmasını ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayrıca egzersiz yaparken değişim gösteren hormon seviyeleri de adet dönemindeki ağrıların azalmasına, daha rahat hissetmeye yardımcı olur.
1. Squat
Squat ile alt vücut çalıştırılarak adet döngüsü düzenlenir.
l Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
l Kalçanız diz hizasının altına inene kadar oturup kalkın. Oturma hareketi esnasında birkaç saniye bekledikten sonra ayağa kalkmanız gerekir.
2. Mekik
Mekikle karın kasları çalışır, adetin erken gelmesi sağlanır.
3. Twisted Crunch
Bu hareketle karın kasları çalıştırılarak adetin söktürülmesi sağlanır.
4. Ayakta bükme hareketi
Uygulaması oldukça basit bir adet söktürücü egzersizdir. Öğle molasında bile kolaylıkla uygulanabilir.
5. Karın bükme
Vücudun alt kısmını çalıştırıp kan dolaşımını hızlandırarak adet söktürücü etki yaratır.
6. Makas hareketi
İç bacaklarla pelvik bölgeyi çalıştırır. Böylece adetin görülmesi hızlanır ve ağrısız bir regl dönemi geçirilmesi sağlanır.
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