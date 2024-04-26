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    4. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Takan Takana' filmi sete çıktı! Hayranlarının meraklı bekleyişi başladı

    Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Takan Takana' filmi sete çıktı! Hayranlarının meraklı bekleyişi başladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 15:45
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    Başrollerinde Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil’in yer aldığı Takan Takana filmi sete çıktı. Çekimlerine başlayan filmin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken şimdiden hayranları heyecanlı bir bekleyişe başladı.

    Fransız yazar Laurent Baffie’nin Toc Toc adlı tiyatro oyunundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan otururken senaryosu ise Ferhat Ergün'ün kaleminden çıktı. Zafer Algöz Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, ve Çiçek Dilligil gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Takan Takana" filminin vizyon tarihi ise 15 Kasım olarak açıklandı.

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    TAKAN TAKANA FİLMİNİN KONUSU

    Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar.

    Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı Efe; hayatını her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan Kumru; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan Birol; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan Işıl; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı Defne ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı tourette sendromu yüzünden durmadan küfreden Hikmet..

    Her nedense bu altı kişinin randevuları çakışmıştır. Efsane doktor ise ortalarda yoktur. Birbirini tanımayan her biri farklı takıntılardan muzdarip altı kişi terapi merkezinde doktoru beklemeye başlar.

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    Anahtar Kelimeler:
    Özge Özberk Seda Bakan Zafer Algöz
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