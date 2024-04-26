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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (26 Nisan 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (26 Nisan 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 15:06
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 3'ü yerli 9 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Bu hafta aksiyon sahneleriyle öne çıkan, Ryan Gosling ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Dublör" filmi izleyici ile buluştu. Haftanın bir diğer aksiyon filmi "Boy Kills World", canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Siyah Çay" filmi romantik komedi tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Luca Guadagnino yönetmenliğinde vizyona giren "Rekabet" filmi 7'de 70'e herkesin beğenisini toplamaya hazır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Cadı" yerli film sevenlerin ilk tercihi olacak. Haftanın gerilim ve korku filmleri "Arınma", "Katala - Oyun Gecesi" ve "Zah-Har - Cin Ahalisi" oldu. Haftanın tek animasyon filmi ise "Küçük Don Kişot'un Maceraları" oldu.

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    ARINMA

    ARINMA

    Michael Mohan'ın yönettiği ABD ve İtalya ortak yapımı "Arınma", İtalya'daki göz alıcı bir manastırdan davet alan ve burada çok sıcak karşılanan Amerikalı bir rahibenin, çok geçmeden bu kusursuz mekanın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını anlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.

    BOY KILLS WORLD

    BOY KILLS WORLD

    Bill Skarsgard, Famke Janssen ile Jessica Rothe'nin rol aldığı ABD, Almanya ve Güney Afrika ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Moritz Mohr oturuyor. Canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

    CADI

    CADI

    Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Cadı" filminin konusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, genç ve dul bir kadının zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olaylar etrafında dönüyor. Erman Bostan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda Furkan Andıç, Buse Meral, Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soysalan ve Nur Sürer rol alıyor.

    DUBLÖR

    DUBLÖR

    "John Wick", "Deadpool 2" ve "Bullet Train" filmlerine imza atan David Leitch'in yeni filmi olan yapım, dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikayesini anlatıyor. Filmde Ryan Gosling ve Emily Blunt'a Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu ve Teresa Palmer eşlik ediyor.

    KATALA-OYUN GECESİ

    KATALA-OYUN GECESİ

    Şiar Zaim'in filmi "Katala - Oyun Gecesi", üniversitenin yarışmalara hazırlanan amigo takımının üyesi dört popüler genç kadının, hafta sonunu geçirmek üzere gittikleri göl evinde kendilerine musallat olan bir seri katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor

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