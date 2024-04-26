Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (26 Nisan 2024)

Bu hafta aksiyon sahneleriyle öne çıkan, Ryan Gosling ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Dublör" filmi izleyici ile buluştu. Haftanın bir diğer aksiyon filmi "Boy Kills World", canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Siyah Çay" filmi romantik komedi tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Luca Guadagnino yönetmenliğinde vizyona giren "Rekabet" filmi 7'de 70'e herkesin beğenisini toplamaya hazır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Cadı" yerli film sevenlerin ilk tercihi olacak. Haftanın gerilim ve korku filmleri "Arınma", "Katala - Oyun Gecesi" ve "Zah-Har - Cin Ahalisi" oldu. Haftanın tek animasyon filmi ise "Küçük Don Kişot'un Maceraları" oldu.