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  4. Adeta ölüme meydan okudular! Görüntüler İstanbul'da kaydedildi: Görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Adeta ölüme meydan okudular! Görüntüler İstanbul'da kaydedildi: Görenler büyük şaşkınlık yaşadı

29.06.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un farklı ilçelerinde kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Kimi seyir halindeki minibüslerin kapılarından, kimi ise seyir halindeki aracın camından sarkarak yolculuk yaptı. Çatıda hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çatıya çıkan bir çocuk ile tramvaya tutunup yolculuk yapan 2 çocuğun hayatlarını tehlikeye attığı o anlar amatör kameralara yansıdı.

ARAÇLARDAN SARKARAK YOLCULUK

Sultangazi ve Bağcılar'da yolcular, seyir halinde olan minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk yaptı. Trafikteki diğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Canlarını hiçe sayan yolcular hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye attı.

Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda ise, hafif ticari araçta yolculuk eden bir kişi, aracın camından sarkarak hem can hem trafik güvenliğini tehlikeye attı.

TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Fatih'te ise, iki çocuk hızla giden tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖLÜME MEYDAN OKUDULAR

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde altı katlı binanın çatısına çıkan çocuğu görenler, korku dolu anlar yaşarken, 50. Yıl Mahallesi'nde ise, beş katlı bir binanın çatı katına çıkan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yaptı. Burada çalışan işçiler, adeta ölüme meydan okudu.

(DHA)

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