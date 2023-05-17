Adı Survivor Semih Öztürk'le anılmıştı! Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses itirafı şaşırttı! Meğer bu yüzden evlenmiş

Oyuncu ve sunucu Ayşegül Yıldız, kendisinden 29 yaş büyük İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, 2013'te anlaşmalı olarak evliliğini bitirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı haberleri gündeme gelen Yıldız bu iddiaları yalanlamıştı. Ünlü isim şimdi de katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini yıllar sonra açıkladı. 16 yaşında Bodrum'da İbrahim Tatlıses ile tanıştığını ve 19 yaşında ilişkilerinin başladığını söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses şimdilerde 10 yaşında. Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın pozlarını görenler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulunuyor.



