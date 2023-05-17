MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Survivor Semih Öztürk'le anılmıştı! Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses itirafı şaşırttı! Meğer bu yüzden evlenmiş

Adı Survivor Semih Öztürk'le anılmıştı! Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses itirafı şaşırttı! Meğer bu yüzden evlenmiş

17.05.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ile iki yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran Ayşegül Yıldız'ın, Survivor yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz hafta magazin gündemine gelmişti. Ayşegül Yıldız yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yıldız, katıldığı bir programda eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı.

Adı Survivor Semih Öztürk'le anılmıştı! Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses itirafı şaşırttı! Meğer bu yüzden evlenmiş

Oyuncu ve sunucu Ayşegül Yıldız, kendisinden 29 yaş büyük İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, 2013'te anlaşmalı olarak evliliğini bitirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı haberleri gündeme gelen Yıldız bu iddiaları yalanlamıştı. Ünlü isim şimdi de katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

evlendiler

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini yıllar sonra açıkladı. 16 yaşında Bodrum'da İbrahim Tatlıses ile tanıştığını ve 19 yaşında ilişkilerinin başladığını söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı"

elif ada

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses şimdilerde 10 yaşında. Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın pozlarını görenler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz pozuyla mest etti! Göğüs dekoltesine beğeni yağdıSütyensiz pozuyla mest etti! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı
Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Semih Öztürk Oyuncu yaşında istedi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

YSK'dan seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili flaş açıklama!

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.