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Adı Zehra'nın yıldızı Zeynep Çamcı'ya Uzakdoğulu hayranlarından yoğun ilgi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2018 22:12 | Son Güncelleme

Çekimleri Almanya’nın Frankfurt kentinde başlayan Adı: Zehra dizisinin başarılı oyuncusu Zeynep Çamcı, Avrupa’da Uzakdoğulu hayranlarının istilasına uğradı.

Adı Zehra'nın yıldızı Zeynep Çamcı'ya Uzakdoğulu hayranlarından yoğun ilgi!

İki annenin dramını farklı biçimde ele alan Adı: Zehra dizisinin çekimleri Almanya’nın Frankfurt kentinde başlayarak, İstanbul’da devam etti. Almanya çekimlerinde seti ziyaret ederek Zeynep Çamcı ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan oyuncu, tüm hayranları ile tek tek fotoğraf çektirdi.

Avrupalı hayranlarının yanı sıra Uzakdoğulu hayranları ile de fotoğraf çektiren başarılı oyuncu, “Fotoğraf çektirmemiz setin birazcık aksamasına sebep olsa da güzel oldu. En çokta Almanya’da Uzakdoğulu hayranlarımla karşılaşmak beni şaşırttı. Adı Zehra, Frankfurt’da tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen, 22
yaşındaki Zehra’nın, Almanya’daki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden hikayesini anlatıyor.” dedi.

FOX’un merakla beklenen, yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu, senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan “Adı: Zehra” dizisi, 24 Şubat Cumartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Çamcı Adı Zehra

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