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Adım adım feci son!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'de'de 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar eden 24 yaşındaki Çağlar'ın son anları kameraya yansıdı. Gencin tüm ikna çabalarına rağmen atladığı ortaya çıktı. Çağlar A.'nın intihar nedeni henüz öğrenilemedi

Adım adım feci son!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Çağlar A., intihar etmek amacıyla 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevre sakinleri, Çağlar A.'nın atlamaması için uyarılarda bulundu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SON ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan, Çağlar A. kendisini boşluğa bıraktı. Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., ağır yaralandı. Olay anı ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

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Çağlar A., olay yerine ulaşan ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çağlar A., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürün Çağlar A., bugün saat 08.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Çağlar A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar çanakakkale

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Uyusturucunun bitirdigi bir hayat
tanıyormusun?
millet aç işssiz kim verecek bu gencin hesabını
yazık gencecık degermı ölmeye tabıkı derdı neydıbılınmez son care olarak ıntıharı sectı galıba
sual başlamıştır diğer tarafta
İntihar çözüm değil bu tür kişilerin psikolojik destek alması şart özellikle genç nesillerde çok sık görünen bir durum lütfen çevremizde bu gibi üzücü olayları önlemek için bilinçlendirelim yazık günah gencecik hayatlar yok yere kararıp gidiyor.
İntihar çözüm değil, inadına yaşamaya devam edin.
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