Adım adım feci son!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Çağlar A., intihar etmek amacıyla 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevre sakinleri, Çağlar A.'nın atlamaması için uyarılarda bulundu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SON ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan, Çağlar A. kendisini boşluğa bıraktı. Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., ağır yaralandı. Olay anı ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.
Çağlar A., olay yerine ulaşan ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çağlar A., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürün Çağlar A., bugün saat 08.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Çağlar A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DHA
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