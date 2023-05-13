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  4. Adım adım takip etti! Kıskanç sevgili dehşet saçtı... Evinin önünde palayla saldırdı

Adım adım takip etti! Kıskanç sevgili dehşet saçtı... Evinin önünde palayla saldırdı

13.05.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Breziya’nın Londrina şehrinde yaşanan bir olay kısa sürede ülkenin gündemine yerleşti. 32 yaşındaki Daniele Gonçalves isimli bir kadın yaklaşık 8 aydır birliktelik yaşadığı erkek arkadaşının palayla saldırması sonucu ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yüzünden ve kolundan yaralanan Gonçalves’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adım adım takip etti! Kıskanç sevgili dehşet saçtı... Evinin önünde palayla saldırdı

Brezilya’da yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. 32 yaşındaki Daniele Gonçalves isimli bir kadın yaklaşık 8 aydır sevgili olduğu ismi açıklanmayan bir adam tarafından adım adım takip edildi. Kıskançlık krizi yaşayan sevgili genç kadına evinin önünde saldırdı. Kızının seslerini duyarak dışarı çıkan anne durumu polise haber verdi. Polis, 26 yaşındaki adamı Brezilya'nın güneyindeki bir bölge olan Maringa kırsalındaki bir psikiyatri kliniğinde buldu ve tutukladı.

“YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM”

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Gonçalves’in annesi kızının sokaktan gelen seslerini duyduğunda dışarı çıktığını ve onu yerde kanlar içinde bulduğunu belirten anne, “Kızımın kolu neredeyse kopuyordu. O sırada ölmemesi için yalvardım. Yerde kanlar içinde gördüm. Yüzünde kesikler vardı” dedi. Anne kızı ve sevgilisinin ilişkisinin sorunlu olduğunu ve sık sık kıskançlık yüzünden kavga ettiklerini dile getirdi.

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Brezilya pala

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