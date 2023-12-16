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ADIM FARAH 25. BÖLÜM İZLE: Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

16.12.2023 19:14 | Son Güncelleme:
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Adım Farah 25. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte ADIM FARAH 25. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 25. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 24. BÖLÜM ÖZETİ

Farah, uzun yıllardır öldü bildiği annesine kavuşur. Bu buluşmanın mutluluğu kadar oğlunun yanında olmamasının derin üzüntüsünü de aynı anda yaşar. Perihan kızı Gönül’le birlikte yeni bir başlangıç yapmak isterken Orhan beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Yaşadıklarının hesabını sormak isteyen Mehmet çok geçmeden kendini Orhan’ın hazırladığı bir planın içinde bulur.

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ADIM FARAH 25. BÖLÜM İZLE!

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
14:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Adım Farah
05:15 Kefaret
06:00 Yabani

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