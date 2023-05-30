Adını Feriha Koydum'un Cansu'su göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisi oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin de bu isimlerden biri. Son hali çok konuşulan Şahin sütyensiz poz verdi.

Yayınlandığı dönemde sevilen diziler arasında yer alan Adını Feriha Koydum’da rol alan Şahin, Feriha’nın arkadaşı Cansu’ya hayat veriyordu.

Şimdilerde 31 yaşında olan Şahin sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

Ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor. Son paylaşımına “Beyaz bir sayfa” notunu düşen Şahin’in takipçileri “Beyaz yakışmış”, “Çok güzel”, “Çok zarif” yorumunda bulundu.

Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol alan Şahin Belalı Baldız dizisinde hayat verdiği Yeşim karakteri ile ün kazandı.

Ünlü ismin rol aldığım yapımlar arasında Acil Aşk Aranıyor, Diriliş Ertuğrul ve Demir Kadın: Neslican da bulunuyor.





