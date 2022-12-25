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Adıyaman’da kuduz paniği! 3 köyde 6 ay karantina uygulanacak

25.12.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde kuduz belirtileri bulunan bir köpeğin yapılan testler sonucu kuduz olduğu anlaşıldı. Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyüyle birlikte Yeniköy ve Zormağara köyleri karantina altına alındı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.

Adıyaman’da kuduz paniği! 3 köyde 6 ay karantina uygulanacak

Adıyaman'dan gelen kuduz haberi endişe yarattı. Habere göre, Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı. Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.

Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.

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6 AY KARANTİNA UYGULANACAK

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi. (İHA)

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