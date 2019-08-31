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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Ayık'ın kullandığı 02 HH 253 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunun Kuruçay mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şefika ve Meryem Ayık yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Ayık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Adıyaman Kahta Kaza ölü yaralı

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