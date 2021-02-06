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Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

06.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Adliye girişi 'Bu işten beraat ederim sonu kötü olur' dedi, tutuklandı

Antalya’da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adliye girişinde, "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" diyerek gazetecileri tehdit eden şüpheli ile diğer 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya ve Manavgat Kumköy jandarma timleri, Manavgat’ta yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Özbekistan uyruklu C.P. ve eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca mahallesindeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi. Eve operasyon yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada sobanın içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 13 adet sahte 50 dolar, 13 adet sahte 50 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, parada sahtecilik ve 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİ

1 gram kristal uyuşturucu yakalattığını, içici olduğunu iddia eden C.P. ve diğer 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Manavgat Adliyesine çıkarılan şüphelilerden C.P., görüntü alan basın mensuplarına, “1 gram kristal var. İçiciyim zaten. Bu işten beraat edersem sonu kötü olur. Kilo ile yakalandılar gibi yalan yanlış şeyler yazmayın” diyerek tehdit etti. C.P.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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