Adnan Oktar suç örgütünü anlatan “Kedicik” belgeseli yayından kaldırıldı! Sebebi bakın neymiş

Adnan Oktar'ın ve liderlik ettiği suç örgütünün yaptıklarının anlatıldığı belgesel geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinden yayınlandı. 140journos tarafından hazırlanan "Kedicik" adlı belgeselde örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl soktukları anlatıldı.

Çok konuşulan belgeselin yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. Belgeseli izlemek isteyenler "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşı karşıya kaldı.

Daha sonra ise video yayından kaldırıldı. İHA tarafından yapılan açıklamada, teliflerin karşılanması halinde belgeselin yeniden yayına verilebileceği aktarıldı.

