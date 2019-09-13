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Adriana Lima Türk aşkına karanlıktan seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Bir süre önce Metin Hara ile olan ilişkisini bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima yine aşkı bir Türk'te bulmuştu. Emir Uyar ile yeni aşka yelken açan Lima özleminin bakın nasıl dile getirdi.

Adriana Lima Türk aşkına karanlıktan seslendi

Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte olan Adriana Lima, bir süredir sevgilisinden uzakta. İşleri nedeniyle dünyanın dört bir yanında mekik dokuyan 38 yaşındaki Lima, önceki gün yaptığı Instagram paylaşımıyla Uyar'a mesaj gönderdi.

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Karanlık bir odada eline bir mum alan Lima; önce gülümsedi, sonra kameraya öpücük verdi ve ardından da mumu üfleyerek söndürdü. Lima, Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde yer verdiği bu videosuna "Good night my love" (İyi geceler aşkım) notunu da yazdı.

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