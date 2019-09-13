Adriana Lima Türk aşkına karanlıktan seslendi

Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte olan Adriana Lima, bir süredir sevgilisinden uzakta. İşleri nedeniyle dünyanın dört bir yanında mekik dokuyan 38 yaşındaki Lima, önceki gün yaptığı Instagram paylaşımıyla Uyar'a mesaj gönderdi.

Karanlık bir odada eline bir mum alan Lima; önce gülümsedi, sonra kameraya öpücük verdi ve ardından da mumu üfleyerek söndürdü. Lima, Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde yer verdiği bu videosuna "Good night my love" (İyi geceler aşkım) notunu da yazdı.



