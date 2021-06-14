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ADSL modem kurulumu nasıl yapılır? WiFi şifre değiştirme işlemi sandığınızdan daha kolay

14.06.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her evde bulunan ADSL modem kurulumunun bağlantı türünün ya da servis sağlayıcının değiştirilmesi durumunda yeniden yapılması gerekir. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internetin bulunduğumuz ortama ulaşmasını sağlayan ADSL modem kurulumu çeşitli operatörler tarafından gerçekleştirilebildiği gibi dilendiği takdirde kişiler tarafından da yapılabiliyor. Modem kurulumu yapmak için ihtiyaç olansa aşağıda maddeler halinde sıraladığımız basit adımları takip etmek.

Kısa sürede dünyayla iletişime geçmenizi sağlayan ADSL modem kurulumu sandığınızdan daha kolay. İster anlattığımız adımlarla isterseniz de kullanıcı klavuzunu okuyarak gerçekleştirebileceğiniz ADSL modem kurulumunda dilenmesi durumunda şifre de değiştirilebilir. İşte ADSL modem kurulumu ve şifre değiştirme ile ilgili bilinmesi gerekenler:

ADSL MODEM NASIL KURULUR?

ADSL modemi kendiniz de kurabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar:

  • ADSL modem,
  • 2 adet telefon kablosu
  • Ayırıcı (splitter)
  • Ethernet kablosu

Uyarı: Modeminizi kullanıcı klavuzunu okuyarak en uygun ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz.

ADIM ADIM ADSL MODEMİ KURULUMU

1. Adım: Telefon Hattını Takın: Telefon hattını ayırıcının üzerindeki 'LINE' yazan sokete takın.

2. Adım: Telefon Kablosunun Uçlarını Takın: Telefon kablosunun bir ucunu telefona, diğer ucunu ayırıcının üzerindeki 'PHONE' yazan sokete bağlayın. Telefon kullanmayacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.

3. Adım: Modeme Bağlayın: Diğer telefon ara kablosunun bir ucunu modemde ADSL yazılı sokete, diğer ucunu ise ayırıcıdaki 'MODEM' yazılı sokete takın.

4. Adım: Ethernet Kablosu: Ethernet kablosunun bir ucunu modeme, diğer ucunu bilgisayara bağlayın.

5. Adım:Modemi açın: Modemin adaptörünü takıp elektriğe bağlayın.Açma kapama düğmesini basarak açın.

  • Modemin üzerindeki ışıklardan 'ADSL' yanıyor ise bağlantınız var demektir.

6. Adım: IP Adresini Yazın: Modemin yönetim ekranlarına girin. Ayarları yapmak için internet tarayıcınızı açıp kullanım klavuzlarında belirtilen IP adresini yazın. Bu adres çoğu modem için 192.168.1.1 veya 192.168.2.1. olarak tanımlanmıştır.

  • Yönetim ekranlarına gelince karşınıza şifre soran bir sayfa çıkabilir. Kullanım klavuzunda aksi yazmadığı takdirde ilk girişlerde sadece 'Tamam' düğmesine basarak ekranı geçebilirsiniz.

7. Adım: Bağlantı Ayarlarını Yapın: Yönetim ekranlarında ADSL Bağlantı Ayarları menüsüne girin. Farklı modemlerde bu menünün adı ADSL/WAN-Bağlantı Ayarları/Interet Ayarları gibi değişiklik gösterebilir.

8. Adım: Protokol Değerini Seçin: Protokol değerini 'PPPoE' olarak seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adı ve şifreyi ilgili yere girerek 'Kaydet' butonuna basın.

  • Modem ayarlarında yaptığınız değişikliklerin kaydedilmesi biraz uzun sürebilir.

9. Adım: İnternete Bağlanın: Yeni ayarları kaydettikten sonra modemin üzerindeki 'PPP' ışığı yanınca internete bağlanmayı deneyin. Bağlanamama sorunu yaşıyorsanız servis sağlayıcınızın hizmet numarasını arayıp ayarlarla ilgili yardım alabilirsiniz.

MODEM ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

ADSL modem kurulumu yaparken modem şifresi değiştirme işlemi de yapılabilir. Modemlerde ilk şifreler çok karmaşık seçilir. Bu nedenle kullanıcılar modem şifrelerini değiştirmek isteyebilir. Peki bunu yapmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? İşte adım adım modem şifresi değiştirme:

  • Modemin arkasında bulunan reset tuşuna 10 saniye kadar basın.
  • İkinci adımda ise arama motoruna 192.168.1.1 yazmalısınız.
  • Önünüze çıkan sayfada kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekiyor. Her iki bölüme de admin yazın. Eğer Türk Telekom modemi kullanıyorsanız şifre bölümüne turktelekom yazmanız gerekiyor.
  • Bu işlemin ardından önünüze yeni şifre oluşturmanız için sayfa gelecek.
  • Şifre oluşturma işleminin tamamlanması ile modemin arayüz sayfası önünüze çıkacak. Burada da WiFi ismi değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Kablosuz bölüme tıkladıktan sonra SSID1 yazan kısmın karşısına belirlediğiniz WiFi adını girin ve kaydet butonuna basın.


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