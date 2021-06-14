ADSL modem kurulumu nasıl yapılır? WiFi şifre değiştirme işlemi sandığınızdan daha kolay

Kısa sürede dünyayla iletişime geçmenizi sağlayan ADSL modem kurulumu sandığınızdan daha kolay. İster anlattığımız adımlarla isterseniz de kullanıcı klavuzunu okuyarak gerçekleştirebileceğiniz ADSL modem kurulumunda dilenmesi durumunda şifre de değiştirilebilir. İşte ADSL modem kurulumu ve şifre değiştirme ile ilgili bilinmesi gerekenler:

ADSL MODEM NASIL KURULUR?

ADSL modemi kendiniz de kurabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar:

ADSL modem,

2 adet telefon kablosu

Ayırıcı (splitter)

Ethernet kablosu

Uyarı: Modeminizi kullanıcı klavuzunu okuyarak en uygun ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz.

ADIM ADIM ADSL MODEMİ KURULUMU

1. Adım: Telefon Hattını Takın: Telefon hattını ayırıcının üzerindeki 'LINE' yazan sokete takın.

2. Adım: Telefon Kablosunun Uçlarını Takın: Telefon kablosunun bir ucunu telefona, diğer ucunu ayırıcının üzerindeki 'PHONE' yazan sokete bağlayın. Telefon kullanmayacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.

3. Adım: Modeme Bağlayın: Diğer telefon ara kablosunun bir ucunu modemde ADSL yazılı sokete, diğer ucunu ise ayırıcıdaki 'MODEM' yazılı sokete takın.

4. Adım: Ethernet Kablosu: Ethernet kablosunun bir ucunu modeme, diğer ucunu bilgisayara bağlayın.