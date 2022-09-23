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Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

23.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Af çıkacak mı? Son dönemde siyaset kulislerinde genel afla ilgili iddialar vardı. MHP'nin AK Parti ile görüşmelerinin arka planında af olduğu ifade ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Adalet Bakanı Bozdağ ile af konusunda görüştüğü söylense de Yıldız, bu iddiayı yalanlamıştı. AK Parti'den dikkat çeken af açıklaması geldi.

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

"Genel af çıkacak" iddiaları son günlerde iyice artmaya başlamış ve siyaset kulislerinde de sıkça konuşulur hale gelmişti. Hatta MHP ile AK Parti arasında yapılan bazı görüşmelerin temelinde de af konusu olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile af konusunda görüştüğü belirtilmiş ancak iddialar daha sonra yalanlanmıştı. Af konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrası ne olacağı merak edilirken, AK Parti'nin önemli isminden flaş bir açıklama geldi.

wrterky

AK PARTİLİ İSİM NOKTAYI KOYDU

Diyarbakır'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, af konusuna ilişkin soruyu da yanıtladı. İddialara nokta koyan Yazıcı, "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net" dedi.

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AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu
Anahtar Kelimeler:
genel af Hayati Yazıcı

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