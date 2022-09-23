Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

"Genel af çıkacak" iddiaları son günlerde iyice artmaya başlamış ve siyaset kulislerinde de sıkça konuşulur hale gelmişti. Hatta MHP ile AK Parti arasında yapılan bazı görüşmelerin temelinde de af konusu olduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile af konusunda görüştüğü belirtilmiş ancak iddialar daha sonra yalanlanmıştı. Af konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrası ne olacağı merak edilirken, AK Parti'nin önemli isminden flaş bir açıklama geldi.

AK PARTİLİ İSİM NOKTAYI KOYDU

Diyarbakır'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, af konusuna ilişkin soruyu da yanıtladı. İddialara nokta koyan Yazıcı, "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net" dedi.

