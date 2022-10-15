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Afganistan’da korkunç olay! Taşlanarak infaz edilmesine karar verilen kadın idamdan bir gün önce ölü bulundu

15.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta Taliban’ın kendisini Afganistan'da ailesinden olmayan bir adamla dışarıda yakalamasının ardından taşlanarak ölüme mahkum edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ölüm cezasını bekleyen kadın infazın bir gece öncesinde ölü bulundu.

Afganistan’da korkunç olay! Taşlanarak infaz edilmesine karar verilen kadın idamdan bir gün önce ölü bulundu

Afganistan’da Taliban’ın yeni kurallarına göre uzun mesafe seyahat etmek isteyen kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabası olmadıkça karayolu taşımacılığına izin verilmiyordu. Adını güvenlik nedeniyle açıklamamayı tercih eden yerel kaynaklara göre, Dolina ilçesine bağlı Sirzaar köyünden Sirajuddin isimli bir adam ile aynı ilçenin Berinji köyünden Salima isimli bir kadın 10 Ekim’de evlenmek için evlerinden kaçtı. Ancak kısa süre sonra Sirajuddin'i vurup öldüren Taliban güçleri tarafından Salima tutuklandı. Kadının zina suçundan taşlanarak idama mahkum edilmesine karar verildi.

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İDDİALARI YALANLADILAR

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Üç yerel kaynak Rukhshana Media'ya Salima'nın Perşembe günü asılarak ölü bulunduğunu ve ertesi gün gömüldüğünü doğruladı. Taliban'ın Ghor polis şefi sözcüsü Abolfida Ghor Badri, Sirajuddin'in Taliban güçleri tarafından öldürüldüğünü Rukshana Media'ya söyledii. Badri, “Güvenlik güçleri tarafından Sirajuddin’in gece kaçması engellenmeye çalışıldı. Ancak karanlık olduğu için yanlışlıkla vuruldu.” dedi.

Badri, Salima'nın taşlanarak idam edileceği yönündeki haberleri yalanladı. Bir kaynak, Çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldığını ve ardından ertesi gün ölü bulunduğu erkek kardeşinin evinde kalmaya gittiğini söyledi.

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Afganistan idam cezası Taliban idam infaz
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