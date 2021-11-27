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Afganistan'daki önemli görüşme sonrası Taliban'dan Türkiye'ye çağrı

27.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile görüştü. Abdul Kebir, Afganistan'ın özellikle Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afganistan'daki önemli görüşme sonrası Taliban'dan Türkiye'ye çağrı

Abdul Kebir, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile görüştü. Görüşmede Abdul Kebir, Türkiye'nin, Afganistan'da daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade eden Abdul Kebir, TİKA'nın Afganistan'da yaptığı faaliyetlerinden memnun olduklarını kaydetti.

"KIZLARIN EĞİTİMİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAK"

Abdul Kebir, Afganistan'da halihazırda kadınların birçok alanda çalışmaya başladığını ve kızların eğitiminin de önümüzdeki yıl başlayacağını sözlerine ekledi.

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Büyükelçi Erginay da ülkedeki ihtiyaç sahibi aileler ve mültecilere yönelik Türk Kızılay ve STK'ler aracılığıyla yardım sağladıklarını ve bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TİKA'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Erginay, Türkiye'nin Afganistan Tarım Bakanlığına geliştirilmiş tohumluk buğday desteğinde bulunduğunu aktardı.

"TÜRK İŞ ADAMLARI YATIRIM KONUSUNDA İSTEKLİ"

Erginay, ''Türk iş adamları Afganistan'a yatırım yapma konusunda istekli ve önümüzdeki haftalarda bazı iş adamları Afganistan'a seyahat edecek.'' dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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