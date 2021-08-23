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  4. Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi

Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi

23.08.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan 229 Türk vatandaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla tahliye edildi.

Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Türkiye Taliban
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