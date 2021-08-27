Afganistan'dan Türk askeri neden 31 Ağustos'tan önce tahliye edildi? İşte yanıtı

Afganistan'da başkent Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesi sonrasında birçok ülke hem elçiliklerini boşaltmaya başlamış hem de NATO görevi kapsamında bulunan askerlerini çekmeye başlamıştı. Kabil'in yönetiminin el değiştirmesi sonrasında son zamanlarda Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi yönündeki görüşmelerin devam ettiği Türkiye'nin ise nasıl bir durum sergileyeceği merak konusu olmuştu.

Bölgede yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye, askerlerini çekme kararı almış ve ilk askeri kafileyi taşıyan uçak, dün saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmişti.

"TAHLİYE PLANI EN BAŞTAN HAZIRDI"

Afganistan'tan tahliye sonrası Hürriyet'ten Hande Fırat, tahliyenin perde arkası ve havalanı görüşmelerini aktardı. Ankara'nın Taliban'la anlaşması konusunda havalimanını muharip olmayan bir askeri güçle yöneteceği aktarılırken uzlaşma olmaması durumunda her türlü ihtimale göre hazırlığın yapıldığı belirtildi. Buna göre Türk askerinin hiçbir şekilde riske atılmadan 24 saat içinde tahliye planının en başından beri hazırlandığı ifade edildi.

HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, havalimanının işletilmesi yönünde Ankara-Taliban arasındaki görüşmelerin devam ettiği, ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları üzerinde durulduğu, özel bir şirketin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Taliban'ın havalimanının güvenliğini tek başına sağlayacağını belirtmesine karşın Ankara'nın bunun mümkün olmayacağı cevabını verdiği ifade edildi. Güvenlik için özel bir sistem kurulması hatta özel bir güvenlik şirketinin görevlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

TAHLİYE NEDEN ERKEN YAPILDI?

Öte yandan Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre havalimanı için görüşmeler devam ederken Türk askerinin tahliye edileceği yönündeki açıklama "sürpriz" olarak değerlendirildi. Taliban'ın 31 Ağustos'u son tarih olarak açıklamasına rağmen tahliyenin bu tarihten önce neden başladığı ile ilgili soruya güvenlik kaynaklarının son derece zor bir tablonun var olduğunu, tahliyenin son ana bırakmanın riskli olacağı yanıtı verdikleri belirtildi.



