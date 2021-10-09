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  4. Afganistan uyruklu suç örgütü lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Afganistan uyruklu suç örgütü lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

09.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afganistan uyruklu suç örgütü lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sergen Ahmedi sınır dışı edildi. Ahmedi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sergen Ahmedi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

OTELE BASKIN DÜZENLENDİ

Ekipler, önceki gün Ahmedi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmedi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Afganistan
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