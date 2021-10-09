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  4. Antalya'da dehşet! Eşini markette tüfekle öldürüp intihara kalkıştı

Antalya'da dehşet! Eşini markette tüfekle öldürüp intihara kalkıştı

09.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yahya Y. (52), markette tartıştığı eşi Gönül Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedaviye alınan Yahya Y.'nin, marketten kanlar içinde emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da dehşet! Eşini markette tüfekle öldürüp intihara kalkıştı

Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu. Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan eşini öldürüp, intihara kalkışan Yahya Y.'nin marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yahya Y., 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.

(DHA)

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