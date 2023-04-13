HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin pirinç tezgahta ise... 'Çok şaşırdık' Parayı verip karşılığında...

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin pirinç tezgahta ise... 'Çok şaşırdık' Parayı verip karşılığında...

13.04.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'deki bir bakkalın ardındaki gerçek yapılan operasyonla ortaya çıkartıldı. Dükkana camdaki zeytin ve pirinç görselleriyle bakkal görünümü verildiği ancak dükkanın aslında kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı oturum izni ve vize alan bir yer olduğu tespit edildi. Afganların işlettiği dükkan, uzun zamandır oranın bakkal olduğunu zanneden çevredeki vatandaşları da şaşkına çevirdi. İşte operasyon sonrası o dükkandan çıkanlar...

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin pirinç tezgahta ise... 'Çok şaşırdık' Parayı verip karşılığında...

İstanbul Başakşehir'de Afganların işlettiği bakkal görünümlü dükkandan çıkanlar herkesi şoke etti. Polis, o gizemli bakkala operasyon düzenledi ve baskınla akılalmaz bir tezgah ortaya çıkartıldı. Tabelanın paravan olduğu anlaşılırken dükkanın kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı yollarla oturum izni alan bir yer olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

"BAKKAL OLARAK BİLİYORUZ BURAYI"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlara "Siz burayı ne olarak biliyordunuz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar ise "Bakkal olarak biliyoruz burayı, Afgan malları falan satıyorlar yani, gıda üzerine" yanıtını verdi. Ancak gerçeğin çok başka olduğu ortaya çıktı.

b4

CAMDA ZEYTİN, PİRİNÇ, TEZGAHTA İSE BAMBAŞKA ŞEYLER

Camda zeytin, pirinç ilanları varken tezgahta ise bambaşka şeyler vardı. Gizemli bakkalı basan polis kaçak uluslararası para transfer merkezi ve yasa dışı yollarla oturum izni alan ofisle karşılaştı.

Vatandaşlar ise "Biz de daha dün öğrendik bunların kaçakçılık yaptığını. Çok şaşırdık yani, burada böyle bir şeyin olması..." yorumlarını yaptı.

KAÇAK PARA TRANSFER MERKEZİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Başakşehir'de yabancı uyrukluların işlettiği görünürde bakkal olan dükkanın içinde birkaç ürün de olsa da orası aslında bir havala ofisi yani kaçak para transfer merkezi. Çevredeki vatandaşlar ise o dükkana dair bildiklerini "Ürün satıyor yani Afganistan'dan pirinç getirip satıyor, şekerleme satıyor" sözleriyle anlattı.

b2

SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR

İki Afgan dükkanı paravan olarak açmıştı. Asıl işleri şekerleme, çay, peynir satmak değil, yasa dışı yollarla yurt dışına para yollamaktı. Parayı göndermek isteyen kişi bakkal görünümlü bu merkeze geliyor, parayı verdikten sonra karşılığında bir şifre alıyor, o şifreyi de parayı gönderdiği ülkedeki kişiyle paylaşıyor ve sistem bu şekilde işliyor.

b3

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Vatandaşlar "İçeriye kim giriyor kim çıkıyor biz görmedik yani" derken ekipler ofiste yasal olmayan yollarla göçmenlere oturum izni ve vize alındığını da saptadı. Bir süre izlenen bakkala operasyon yapıldı. Yapılan aramada içeride para sayma makinesi, para trafiğini gösteren bir ajanda, 85 bin TL, 1300 euro ve bunun yanında bazı evraklar ele geçirildi. Gözaltındaki 2 Afgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri'nden yeni genelge! 81 ile gönderildiİçişleri'nden yeni genelge! 81 ile gönderildi
AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...
Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü! Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Afgan İstanbul Başakşehir Vize oturum izni para transferi

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

İlginizi Çekebilir

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.