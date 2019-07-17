Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin asansör romantizmi! Afili Aşk 6. yeni bölüm fragmanı izle

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 6. yeni bölümüyle 17 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

CEYDA, KEREM VE AYŞE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR!

Afili Aşk'ın 17 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölümünde, ikili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor. Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor. Kerem ve Ayşe arasında sürpriz yakınlaşma yaşanıyor.

eyda'nın Ayşe'nin ses kaydını bulmasıyla Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor! Ceyda, Ayşe'yi Kerem'den ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlıyor. İkiliyi şantajla kavga etmeye zorluyor! Bu durumdan hoşlanmayan Ayşe ve Kerem ise bir plan yapıyor fakat yaptıkları plan düşündükleri gibi gitmiyor! Ayşe ve Kerem, Ceyda'dan kurtulabilecek mi?

Afili Aşk yeni bölümüyle 17 Temmuz Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR!

Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün’ün yazdığı, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk’in yer aldığı Afili Aşk'ın 10 Temmuz'da yayınlanan 5. bölümü tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Afili Aşk, tüm kişilerde 6,61 izlenme oranı ve 22,45 izlenme payı, AB’de 5,86 izlenme oranı ve 21,43 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,19 izlenme oranı ve 21,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

