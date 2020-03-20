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Afili Aşk dizisi nasıl bitti? Kerem ve Ayşe evlendi mi? Finalde neler oldu? Afili Aşk final bölümü izle

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2020 00:31 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk ekrana gelen 38. son bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Afili Aşk final bölümünde, Ayşe'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bebek bekleyen çift, ani bir evlilik kararı aldı. Finalde Kerem ve Ayşe mutlu sona ulaştı ve evlendi. İşte Afili Aşk 38. ve final bölümünde yaşananlar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 19 Mart Perşembe ekrana gelen olan 38. yeni bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Afili Aşk final bölümünde, Ayşe'nin hamilelik haberi doğru çıkınca soluğu nikah masasında alan ikili, artık yalansız ve gerçek bir evlilikle hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bu defa ailelerin de desteğini alan iki aşık sonsuz mutluluk için imzalarını attı.

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AFİLİ AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda’nın getirdiği doktor Ayşe’nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır.
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Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem’e aşık olsa da bu ikilem Ayşe’yi Kerem’den uzaklaştırmaktadır.

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Bu sırada Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe’nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem’in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır.
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Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem’in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?


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