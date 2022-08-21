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After Life'ın yıldızı ünlü komedyen Ricky Gervais'in suikast korkusu! Salman Rüşdi'ye saldırının ardından harekete geçti

21.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde After Life dizi ile büyün şöhret kazanan ünlü komedyan Ricky Gervais, Sir Salman Rüşdi'nin bıçaklanmasının ardından, sahnede kimsenin ona ulaşamayacağından emin olmak için özel güvenlik ekibini güçlendirdi.

After Life'ın yıldızı ünlü komedyen Ricky Gervais'in suikast korkusu! Salman Rüşdi'ye saldırının ardından harekete geçti

61 yaşındaki komedyen, bir sonraki komedi şovu Armageddon, öncesinde yeni espirilerini sergilemek için Londra'daki Leicester Square Theatre'da gösteri sergiliyor.

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After Life dizisiyle dünya çapında şöhret kazanan ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, ABD'de Rüşdi'ye yapılan bıçaklı saldırının ardından oldukça endişeli.

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Geçen hafta küçük güvenlik ekibine daha fazla üye ekleyen Gervais, bu yılın başlarında Netflix SuperNature şovunda trans bireyler hakkında tartışmalı şakalar yapmış ve ABD LGBTQ hakları grubu Glaad'ın kendisini “tehlikeli” olarak nitelendirmesiyle ateş altında kalmıştı.

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Ricky Gervais
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