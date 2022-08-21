After Life'ın yıldızı ünlü komedyen Ricky Gervais'in suikast korkusu! Salman Rüşdi'ye saldırının ardından harekete geçti

61 yaşındaki komedyen, bir sonraki komedi şovu Armageddon, öncesinde yeni espirilerini sergilemek için Londra'daki Leicester Square Theatre'da gösteri sergiliyor.

After Life dizisiyle dünya çapında şöhret kazanan ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, ABD'de Rüşdi'ye yapılan bıçaklı saldırının ardından oldukça endişeli.

Geçen hafta küçük güvenlik ekibine daha fazla üye ekleyen Gervais, bu yılın başlarında Netflix SuperNature şovunda trans bireyler hakkında tartışmalı şakalar yapmış ve ABD LGBTQ hakları grubu Glaad'ın kendisini “tehlikeli” olarak nitelendirmesiyle ateş altında kalmıştı.





