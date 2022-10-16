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  4. 'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

16.10.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 'köy yabancıya satıldı' kavgasında kan aktı! Bismil ilçesinde ‘ağa’ diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere satınca mahalleli isyan etti. Arazilerin yeni sahiplerini mahalleye sokmamak için direnen köylüler taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Gerginlik, silahlı çatışmaya dönüştü. Müdahale etmek isteyen askerlerden biri de başından yaralandı. Mahallede güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köylüleri, köy ağasının sattığı toprakların yeni sahiplerinin köylerine girişine ellerindeki taş ve sopalarla izin vermeyince; üzerlerine silahla ateş açıldı. 2 kişi silahla yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarmadan 1 asker de çıkan arbedede başından taşla yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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'AĞA' SATTI, KÖYLÜLER İSYAN ETTİ

Olay, Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ‘ağa’ diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi. Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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GİRİŞ ÇIKIŞLAR İÇİN ÖNLEM ALINDI

Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. (DHA)

ASKER

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Anahtar Kelimeler:
Asker Diyarbakır Bismil çatışma
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