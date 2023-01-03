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Ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken eski sevgili detayı

03.01.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, üniversite öğrencisi Gülçin Uçan (21), tartıştığı ağabeyi Onur Uçan'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Gülçin Uçan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Uçan'ın ifadesinde, "Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken eski sevgili detayı

Kan donduran olay, pazar günü saat 02.30 sıralarında, Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı, 31 Aralık'ta, Ankara'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ile gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.

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GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre, yılbaşı gecesi aile üyeleri ile Gülçin Uçan arasında, eski sevgilisi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gülçin Uçan, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Onur Uçan hayatını kaybetti, Gülçin Uçan da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Gülçin Uçan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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ESKİ SEVGİLİ DETAYI

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Gülçin Uçan'ın, "Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

(DHA)

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