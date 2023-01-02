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  4. Yılbaşı gecesi babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Yılbaşı gecesi babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

02.01.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde yılbaşı gecesi akrabalar arasında çıkan silahlı kavga, 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, 3 şüpheli tutuklanırken 'yasak aşk' detayı dikkat çekti. Tutuklanan Yusuf K.'nin (17) iki dayısı ile birlikte, babası Abdülmenav K.'yi (41) başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başladığı için öldürdüğü ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Yılbaşı gecesi babasını vurarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Kan donduran olay, yılbaşı gecesi İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Yusuf K., dayıları Murat K. ve Erdal K. ile birlikte başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başlayan babası Abldülmenav K. ile buluştu. Yusuf K.'nin, babasına tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma büyüdü.

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Kavgaya dönen olayda Yusuf K. ve dayıları, Abdülmenav K. ile yanındakilere ateş açtı. Olayda, baba Abdülmenav K. ile kardeşi Abdülmuttalip K. (35) ve akrabaları Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, dayı Murat K. yaralandı.

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Olaydan sonra Yusuf ve Erdal K., tedavisinden sonra da Murat K. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Abdülmenav ile Abdulmuttalip K.'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nasrullah Uyar'ın cenazesi ise dün Ortaköy Mezarlığında defnedildi.

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'EŞİ KABUL ETMEDİ'

Ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K. , amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu" dedi.

(DHA)

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cinayet Ankara yasak aşk

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