Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiye kabusu yaşattı! Önce kaçırdı, sonra...

Dehşete düşüren olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat T., arkadaşı Musa Z. ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit M. ile karşılaştı. Vedat T., tartıştığı Seyit M.’yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirdi. Vedat T., Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’ndeki boş bir arsaya götürdüğü Seyit M.’yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Seyit M.’yi yol kenarında bırakan 2 şüpheli, kaçtı.

YAKALANDILAR

Bölgeden geçen bir kişi, Seyit M.’nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Seyit M., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis,12 Kasım günü adreslerine düzenlediği operasyonla Vedat T. ile Musa Z.'yi gözaltına aldı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Vedat T.'nin, 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında silahlı saldırıda öldürülen Mücahit T.'nin (25) kardeşi olduğu, Seyit M.’yi de bu cinayetten sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Vedat T. ifadesinde, Seyit M.’nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan Gökhan Ö.'ye laf taşıdığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat T. ile Musa Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Seyit M.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)