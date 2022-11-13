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Kan donduran vahşet! Sopalarla döverek öldürdüler

13.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Oğlu ile tartışan 2 kardeşin sopalı saldırısına uğrayan Erdoğan Kolak (51), yaşamını yitirdi.

Kan donduran vahşet! Sopalarla döverek öldürdüler

Dehşete düşüren olay, dün saat 19.00 sıralarında Gökyazı Mahallesi'ndeki günübirlik tur otobüslerinin bulunduğu park alanında meydana geldi. O.A. (23) ve O.A. (19) kardeşler ile Arif Kolak (15) arasında motosiklet tamiri borcu nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Arif Kolak, Karabucak Mahallesi'nde oturan babası Erdoğan Kolak'a telefon edip, 2 kardeşin kendisini dövmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Erdoğan Kolak, otomobiliyle olay yerine gitti.

O.A. ve O.A. kardeşler aracından inen Erdoğan Kolak'a sopalarla saldırdı. Başından yaralanan Kolak, götürüldüğü Demre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kolak'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından 2 kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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