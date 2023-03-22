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Ağır hasarlı evine 44 gün sonra girdi! Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

22.03.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de depremde hasar gören evine 44 gün sonra giren Gökhan Akyürek, az miktarda su bulunan akvaryumdaki 2 Japon balığının yaşadığını gördü. Akyürek, geçen süre içerisinde yem verilmeyen balıklarını canlı bulunca çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağır hasarlı evine 44 gün sonra girdi! Gördüğü manzara karşısında hem şoke oldu hem mutlu oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'ndeki Doğan Apartmanı da hasar gördü. Binanın 5’inci katında oturan Gökhan Akyürek, eşyalarını toplamak için eve gitti. Akyürek, deprem olunca evde bırakmak zorunda kaldığı akvaryumdaki 2 Japon balığını, 44 gün sonra canlı buldu. Akyürek, geçen süre içerisinde yem verilmediğini belirttiği balıkları cep telefonuyla kayda aldı.

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"EVE 44 GÜN SONRA ÇIKMAYI BAŞARABİLDİM"

Gökhan Akyürek, “Osmaniye Belediyesi'nde çalışıyorum. İlk günden bu yana vatandaşlara hizmet götürebilme adına sahalarda çalışıyorum. Evime ise tam 44 gün sonra çıkmayı başarabildim. Çünkü bölgede, birçok ev hasar aldı ve birçok bina yıkıldı. Çok sayıda personel arkadaşımızı da kaybetmenin acısını yaşadık, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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"YAŞADIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Gökhan Akyürek, balıklarının yaşadığını görünce çok mutlu olduğunu belirterek, “Çocuk odasına girdiğimde balıkların yaşadığını gördüğümde şok oldum. Çok az bir miktar suda hayatta kalmayı başarabilmişler" diye konuştu.

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"2 AYA KADAR YAŞAYABİLİRLER"

Adana'da petshop işleten Emrah Kösedağ, balıkların su içerisinde olduğu sürece 2 aya kadar yaşayabildiğini belirterek, "Uzun süre depolarda unutulmasına rağmen yaşayan balık türleri var. Bu Japon türü de uzun süre yaşayabiliyor. Bu balıklar, vücut yağlarının erimesiyle hayatta kalabiliyorlar. Su seviyesinin düşük olması, oksijene daha kolay ulaşabilir hale getirmiş olabilir. Suyun temiz kalmasıyla bakteri oluşumu artmaması hayatta kalmış olmalarına yardımcı olmuş olabilir" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye Japon balığı

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