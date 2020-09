Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi

Kuzu incik, kuzunun diz ve dirsek eklemi altı olan bölümdür. Kuzu inciğin sinirlerinden ve yağlarından hem kuzu haşlama hem de fırın poşetinde kuzu incik yemeklerini en lezzetli şekilde yapabilirsiniz. Kısaca her yemek gibi kuzu incik yemeğini de eğer doğru yöntemlerle pişirirseniz lokum gibi bir et yapabilirsiniz. Bunun için ise püf noktalarına özen göstermelisiniz. Her dokunuş bir tattır. Kuzu incik yemek tarifini hem fırında hem de tencerede pişirebilirsiniz. Eğer tencerede pişirmeyi tercih ediyorsanız püf nokta düdüklü tenceredir.

Kolay kuzu incik tarifini denemek için malzemeleri inceleyerek ilk adımı atabilirsiniz.

Kuzu İncik Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

2 adet kuzu incik

2 çorba kaşığı tereyağı

2 bardak sıcak su

7 dal maydanoz

1 adet soğan

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

½ adet limon

Kuzu İncik Yapımı

Öncelikle kuzu inciklerini iyice yıkayın. Hemen ardından kuzu incikleri tereyağ, karabiber, limon ve yağ ile mühürleyin.

Harmanladığınız kuzu inciği derin bir düdüklü tencerenin içine yerleştirin.

Daha sonra içerisine 1 adet soğanı soyup kesmeden ekleyin ve bu işlemden sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte kuzu inciklerin pişmesi işlemini gerçekleştirin.

Düdüklüden ses çıktığı anda üzerinde yer alan pimi indirin ve bu şekilde de 1 saat pişmesini bekleyin.

1 saatin sonunda altını kapattıktan sonra ve düdüklü tencerenin kapağını açmadan önce bir süre beklemeyi unutmayın.