Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi

Kuzu incik, kuzunun diz ve dirsek eklemi altı olan bölümdür. Kuzu inciğin sinirlerinden ve yağlarından hem kuzu haşlama hem de fırın poşetinde kuzu incik yemeklerini en lezzetli şekilde yapabilirsiniz. Kısaca her yemek gibi kuzu incik yemeğini de eğer doğru yöntemlerle pişirirseniz lokum gibi bir et yapabilirsiniz. Bunun için ise püf noktalarına özen göstermelisiniz. Her dokunuş bir tattır. Kuzu incik yemek tarifini hem fırında hem de tencerede pişirebilirsiniz. Eğer tencerede pişirmeyi tercih ediyorsanız püf nokta düdüklü tenceredir.
Kolay kuzu incik tarifini denemek için malzemeleri inceleyerek ilk adımı atabilirsiniz.
Öncelikle kuzu inciklerini iyice yıkayın. Hemen ardından kuzu incikleri tereyağ, karabiber, limon ve yağ ile mühürleyin.
Harmanladığınız kuzu inciği derin bir düdüklü tencerenin içine yerleştirin.
Daha sonra içerisine 1 adet soğanı soyup kesmeden ekleyin ve bu işlemden sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte kuzu inciklerin pişmesi işlemini gerçekleştirin.
Düdüklüden ses çıktığı anda üzerinde yer alan pimi indirin ve bu şekilde de 1 saat pişmesini bekleyin.
1 saatin sonunda altını kapattıktan sonra ve düdüklü tencerenin kapağını açmadan önce bir süre beklemeyi unutmayın.
Kuzu inciği düdüklü tencerede pişirirseniz daha yumuşak ve ağızda dağılabilen bir et yemeği yapabilirsiniz.
Kuzu inciği yemeğinin düdüklü tencere içerisinde akıttığı suyunu atmak yerine, yemek sırasında etin üzerinde gezdirmek ete daha lezzetli bir tat katar.
Etleri tereyağında mühürlerken yağın ısısını yükseltmek için içine ek olarak biraz sıvı yağı dökmeniz tavsiye edilir.
Dilerseniz yanına patates püresi, bulgur pilavı ya da pirinç pilavı yapabilirsiniz.
Kolay kuzu incik tarifine istinaden biraz daha uğraş isteyen fırın poşetinde kuzu incik tarifine göz atmak ister misiniz?
Yapımı İçin Gerekli Malzemeler:
3 adet kuzu incik
3 adet patates
1 adet soğan
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı yuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı salça
½ çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı beyaz un
Patatesleri iri taneler halinde doğrayıp derin bir tabağın içine yerleştirip hemen ardından tuz, karabiber, soğan, sarımsak, sıvı yağı ve salçayı koyup iyice mühürleyin.
Fırın poşetinin içine ise biraz un koyup çalkalayın. Bu işlem bittikten sonra kuzu incikleri ve patates karışımını poşetin içine yerleştirin.
Tabağın içerisine ½ çay bardağı su ilave edip hafif karıştırın. Daha sonra ağzını kapatıp üstünden birkaç delik açın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 2-3 saat pişmesi için beklenmelidir.
Fırın Poşetinde Kuzu İncik Yemeğinin Püf Noktaları:
Et seçimine dikkat etmelisiniz. Tercihinizin sinirlerinden ve yağlarından yana olması yemeğinizi daha lezzetli yapar.
Fırında piştiği süre zarfında ara ara kürdan ya da çöp şişle eti kontrol edebilirsiniz. Eğer kontrol sırasında ete kürdan rahatça giriyorsa etiniz olmuştur.
İçine koyduğunuz patatesleri yeteri kadar iri doğrayın. Patatesleri iri doğramak, pişme süresi uzun olduğu için içinde eriyip gitmesine engel olur.
Kuzu İncik Yemeğinin Kalorisi:
Kuzu incik yemeğinin 100 gramı 124 kaloridir. Ayrıca 1 porsiyon (eğer orta büyüklükte ise) 363 grama tekabül eder. Bir tabak kuzu inciğin kalorisi 450 kaloridir.
Dünyaca Ünlü Şef Lorraine Pascale’den Kuzu İncik Tarifi ve Püf Noktaları:
Ufak değişikliklerle yemeğin tadına tat katacak Şef Lorraine Pascale tarifine de göz atabilirsiniz.
Malzemeler:
Kuzu inciği pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkartıp oda sıcaklığına gelmesi için bekletin. Fırını ise önceden 150 derecede ısıtın ve rafları kabın sığacağı şekilde ayarlayın.
Kuzuyu büyük bir kaba yerleştirip tuz ve karabiberle harmanlayın.
Soğanları dörde bölün. Sarımsakları soyarak yemeğe ekleyin. Eğer sarımsağın tadının baskın olmasını istemiyorsanız sarımsakları kabuğuyla da ekleyebilirsiniz.
Biberiye dalları, adaçayı ve defne yaprağını da içine ekledikten sonra 1 kaşık bal ile son kez harmanlama işlemini gerçekleştirin.
Yemeği fırına koyduktan sonra 4 saat pişmesi için yemeğe zaman tanıyın. Sabrettikten sonra ortaya müthiş bir şölen çıkacaktır.
Bu süre zarfında etin hazır olmasına 10 dakika kala bezelyeleri güveç kabına atın.
Eğer et kemikten düşüyorsa yemeğiniz hazırdır. Dinlenmeye bıraktıktan sonra patates püresi ile servis edebilirsiniz.
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