Ağlayarak gitti, çabuk döndü! Dilan Polat'ın eski hali sosyal medyanın gündeminde

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada eşinin aldığı pahalı hediyelerini, lüks evini, kafasına taktığı dolarları paylaşan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek Instagram'ını kapatmıştı. Ancak fenomenin detoksu kısa sürdü ve hesabını hemen açarak dile düştü.

Dilan Polat ve eşinin eski hâlleri de bu konudan kısa süre sonra sosyal medyada yayıldı.

Fenomen Alp Kılınç Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın eski hallerini paylaştı ve "Hint dizilerinden fırlamış gibi ulan para sen nelere kadirsin" dedi. O pozlar sosyal medyanın diline düştü.



