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  4. Ağlayarak gitti, çabuk döndü! Dilan Polat'ın eski hali sosyal medyanın gündeminde

Ağlayarak gitti, çabuk döndü! Dilan Polat'ın eski hali sosyal medyanın gündeminde

11.08.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat güzellik merkezi açtıktan sonra bambaşka bir hayata adım attı ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmemeye başladı. Son olarak sosyal medyaya ara vereceğini ağlayarak duyuran fenomenin dönüşü çok hızlı oldu. Dilan Polat bu sebeple yeniden gündem olunca eski hali sosyal medyada yayıldı ve dile düştü.

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada eşinin aldığı pahalı hediyelerini, lüks evini, kafasına taktığı dolarları paylaşan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek Instagram'ını kapatmıştı. Ancak fenomenin detoksu kısa sürdü ve hesabını hemen açarak dile düştü.

Dilan Polat ve eşinin eski hâlleri de bu konudan kısa süre sonra sosyal medyada yayıldı.

Ekran Alıntısı

Fenomen Alp Kılınç Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın eski hallerini paylaştı ve "Hint dizilerinden fırlamış gibi ulan para sen nelere kadirsin" dedi. O pozlar sosyal medyanın diline düştü.

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Dilan Polat sosyal medya Alp Kılınç

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