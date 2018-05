Trabzonspor Yönetim Kurulu'nu ağırlayan Mehmet Ali Yılmaz, "Yeni seçilen heyetimiz başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarla Trabzonspor'un bundan sonra bundan sonra daha güçlü olarak yoluna nasıl devam eder, alınması gereken önlem ve tedbirler varsa birlikte tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Bekleyen kamuoyu ve taraftarlarımız da kulübüne sahip çıksınlar, yalnız bırakmasınlar. Maçlarda kimsenin dediğine bakmayarak ilgi göstersinler diye hem taraftarlardan ve Trabzonspor'u sevenlerden her anlamda destek bekliyoruz. Biz daha önce birlikte de çalıştık birbirimiz iyi biliyoruz. Sık sık konuşuyoruz ne gerekiyorsa destek olarak veriyoruz ve vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU: "BURAK'IN AYRILMA TALEBİ YOK"

Trabzonspor'un golcü ismi Burak Yılmaz'a hiç bir teklifin gelmediğine değinen ve maliyetli futbolcularla görüşmelerin lig sonunda olacağına belirten Ağaoğlu, "Burak'ın gitmek gibi bir talebi olmadı. Net, resmi bir teklifte yok. Burak, Trabzonspor Kulübü'nün sözleşmesi futbolcusu. 4 gün önce Almanya'ya Berlin'e ameliyat olmak üzere yönetim kurulu ve kulüp doktorundan izin alarak gitti. Herhangi bir teklif ve kendisinin de bu doğrultuda bir talebi kesinlikle yok. Bunların hepsini biz yönetime geldiğimiz zaman konuşmuştuk şu an öyle bir gündemimiz yok. Önce ligi tamamlayacağız. Sonrasında gelir gider dengesini nasıl sağlayacağımız konusunda toplantı yaptıktan sonra bu futbolcularla görüşme olabilir"

"OKAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile yeniden kontrat yapmak için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Ağaoğlu, "Okay ile görüşmemiz var. Herhangi bir sonuç yok ama görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. "TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİ LİG SONUNDA" Trabzonspor'un ekonomik sorunlarına öncelik verdiklerine vurgu yapan Ağaoğlu, "Üç hafta önce göreve geldiğimizde futbolcularla yaptığımız ilk toplantıda ve takip eden haftalarda da yapmış olduğumuz toplantılarda da şunu söyledik; biz kulübün ekonomik problemlerine odaklanmış durumdayız. Ne teknik kadro ile ilgili ne de profesyonel kadro ile ilgili hiç bir gündemimiz ve tasarrufumuz söz konusu değil. Bunlar lig bittikten sonra görüşülecek konular" dedi.