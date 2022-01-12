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Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım: Daha şampiyon olacaktık güzel insan

12.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ölümünün ardından birçok kişiyi hüzne boğan Çalık için birçok seveni paylaşımlarda bulundu. Denizli’den aile ziyareti için geçtiğimiz yıl Konya’ya giden çift de o tarihlerde ışıklarda beklediği sırada fark ettiği Ahmet Çalık ile konuşarak o anları görüntülemişti. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaşılan samimi görüntü binlerce beğeni aldı.

Denizli’de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçtiğimiz yıl Konya’da yaşayan ailelerini ziyaret etmiş, Konya'da babaları İbrahim Demirel’in yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık’ı fark etti. Camı indirerek Çalık’a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra yetenekli futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti.

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ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ekim 2020’de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık’ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, 'Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun' başlığıyla paylaşarak duygusal anlara neden oldu. Gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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AMCA NAİF ÇALIK: TÜRKİYE GÜZEL BİR EVLADINI KAYBETTİ

Öte yandan Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık’ın amcası Naif Çalık, ”Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti’ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti” açıklamasında bulundu.

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''ONUN RUHU İÇİN DUA OKUSUNLAR''

Amca Naif Çalık, gözyaşları içinde genç futbolcuyu anlatarak, Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti’ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti. Sevenleri dünyanın her yerinden arıyor, sadece Türkiye’den değil. Onların hepsinden isteğimiz onun ruhu için dua okusunlar. Bizim için yapacakları en büyük iyilik odur” diye konuştu.

''BİR AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI''

Hayatını kaybeden futbolcunun dünya için bir hedefi olmadığını söyleyen amca Çalık, “Maneviyatı güçlü bir insandı. 1 ay önce İstanbul’da nişanını yaptık, eğer nasip olsaydı 1 ay sonra da düğününü yapacaktık. Dünya emeli olan bir insan değildi” diye konuştu.

(İHA)

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