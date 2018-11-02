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Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Sıla, Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalınca savcılığa başvurdu! Kural bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yaşanan yeni gelişmelerin ardından Kural'dan bir açıklama daha geldi

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Sevgilisi SIla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan Ahmet Kural'dan açıklama geldi. Kural savcılıkta tanıklar dinlenirken yaptığı açıklamada önce bütün kadınlardan özür diledi devamında ise bakın neler dedi!

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

Ahmet Kural soruşturmasında yeni gelişme! Sıla'nın tanıkları dinleniyorAhmet Kural soruşturmasında yeni gelişme! Sıla'nın tanıkları dinleniyor

BASINA VE KAMUOYUNA

" Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri patlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız. Benimle ilgili amacım aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için...

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kinci tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı.

BANA YAKIŞMADI

Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçtan da elbette bana yakışmadı.

TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan ben de birçok ders çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım.

Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detayların resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim."

PARTNERHiçbiri unutulmaz değildiHiçbiri unutulmaz değildi
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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural Sıla ve Ahmet Kural

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